Kanye West anuncia que votará por alguien en quien confía: él

Esta mañana el rapero generó las burlas y críticas luego de un tuit en el que dijo que votaría por él para presidente de los EE.UU.

EE.UU.— Este 3 de noviembre se celebrarán las elecciones de los Estados Unidos, y por fin se sabrá si Donald Trump continúa en el poder o le cede el lugar a otro candidato como Joe Biden.

Sin embargo, y de manera sorpresiva, Kanye West hizo su aporte al tema electoral con un mensaje en su cuenta de Twitter, el cual en minutos provocó las críticas y burlas mismas que convirtieron el nombre del cantante en tendencia de redes sociales.

La primera vez que votará Kanye West y sera por el mismo, esto me dio mucha risa.😂😂 https://t.co/ihMMgBWDuZ — Ander (@TheAndersito) November 3, 2020

¿Por quién votará Kanye?

En un corto, pero contundente mensaje, Kanye compartió con sus seguidores para quien será su voto.

Como ya es costumbre su anunció generó revuelo, pues el rapero votó por "alguien en quien realmente confío", es decir él.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. 🇺🇸 🕊 — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Cabe destacar que aunque la campaña de West no llegó tan lejos como el resto de los candidatos que ahora se disputan la presidencia, el nombre del rapero y su particular partido, "Birthday Party", estará en 11 papeletas de los 50 estados inscritos.

Además los votantes también podrán escribir a mano el nombre de West en las boletas electorales.

- Kanye West agradeciéndole a sus votantes 👍🏼 pic.twitter.com/ZXpdftrxHk — 𝑳𝒊𝒏𝒅𝒚 𝑴𝒐𝒚𝒂𝒏𝒐 (@LindyMoyano) November 3, 2020

Los que están votando por Kanye...#Elecciones2020 pic.twitter.com/SEtHn4AZt8 — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) November 3, 2020

-A mí que me dices? Yo vote por Kanye West pic.twitter.com/SRlNQQSJzx — . (@_montew) November 3, 2020

No se que es peor la música de Kanye west o Kanye west votándose como presidente pic.twitter.com/NgxnELlgjk — Mar ||2+2=🐠 (@Thorul_Corp) November 3, 2020

Se imaginan que Kanye gane las elecciones y cuando esté dando su discurso llegue Taylor y le quite el micrófono para decir que Biden merecía estar ahí? Por que yo si me lo imagino and it's beautiful. pic.twitter.com/HF8ngtWqK5 — Yara 💜 (@Yaragonz_) November 3, 2020

Una campaña basada en el antiguo testamento

En su rápido pasó por la política, Kanye West tuvo momentos que quedaran en la historia, y que por un segundo provocaron que las personas consideraran apoyarlo.

"Kanye West":

Porque comenzó su campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos pic.twitter.com/kzqTwWciy7 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 20, 2020

Un dato a resaltar es que su campaña tenía un programa político, hecho en un powerpoint con 10 promesas extraídas de un pasaje del Antiguo Testamento.

"West promete: devolver la fe, y revivir el mandato constitucional de libertad de credo y el libre ejercicio de la fe, mediante la devolución del rezo a las escuelas", algo que extrae de Salmos, 78:4:

Pero quizás el momento que más impacto fue su discurso anti-abordo en el que con lágrimas y gritos contó que su padre quería obligar a su madre a abortarlo, y que años después su esposa Kim Kardashian estuvo a punto de hacer lo mismo con su hija North West.- Con información de redes sociales y ABC.es

Kanye West gets emotional while speaking about abortion in South Carolina:



"My Mom saved my life. My Dad wanted to abort me... There would have been no Kanye West."



"I almost killed my daughter." pic.twitter.com/jiGuODxAno — Daily Caller (@DailyCaller) July 19, 2020

