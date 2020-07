Kanye West promete dar un millón de dolares a quienes tenga un bebé

El rapero estrena campaña política con promesas millonarias y palabras que le provocan el llanto

WASHINGTON.— El rapero Kanye West protagonizó este domingo su primer acto de campaña tras anunciar su candidatura a la Presidencia de EE.UU., un peculiar mitin en Carolina del Sur en el que propuso premiar con un millón de dólares a quienes tengan un bebé y generó polémica con unos comentarios sobre la esclavitud.

Vestido con un chaleco antibalas con la palabra "seguridad" escrita delante, el rapero dio un discurso inconexo ante cientos de personas, que estaban obligadas a llevar mascarilla para protegerse de posibles contagios por Covid-19.

Preguntado desde la audiencia sobre el aborto, West se puso a llorar al recordar cómo su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y que él pensó en hacer lo mismo cuando su esposa, Kim Kardashian, se quedó encinta. "Casi maté a mi hija", dijo.

Kanye West gets emotional while speaking about abortion in South Carolina:



"My Mom saved my life. My Dad wanted to abort me... There would have been no Kanye West."



"I almost killed my daughter." pic.twitter.com/jiGuODxAno