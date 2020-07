'Karen' reacciona con pánico al ser grabada, internautas la defienden

Un nuevo caso de una supuesta “Karen” ha desatado la furia de los internautas, esta vez contra el autor del vídeo a quien acusan de acosar a una mujer blanca para ganar visualizaciones.

El vídeo compartido por Karlos Dillard, su autor, muestra el momento en que el hombre se baja de su auto y acusa a la mujer de mostrarle el dedo medio, además de que –dice- lo estuvo acosando con auto varias calles atrás.

This Karen cut me off, break checked some almost causing a accident flipped me off and called me out of my name. She didn’t know I had time today. #karenareyouokay #karen #blacktwitter pic.twitter.com/sQsKpLcE6D — Karlos Dillard (@wypipo_h8) June 23, 2020

El hombre negro se dirige a la mujer como “Karen” (término utilizado en los EE. UU. y otros países de habla inglesa para una mujer que se considera que tiene derecho o exige más allá del alcance de lo que se considera apropiado o necesario). Al ver la cámara, la mujer reacciona visiblemente alterada y le pide que no le llame así, al tiempo que le grita que ella tiene un esposo negro.

“¡Me está atacando!”: La desmesurada reacción de una mujer cuando el afroamericano al que mostró el dedo medio se le acerca pic.twitter.com/cV484IWw54 — RT en Español (@ActualidadRT) July 3, 2020

Cuando Karlos continúa confrontándola y pidiéndole que se disculpe por presuntamente lanzarle una señal obscena, la mujer continúa agitando sus manos delante de su cara para cubrirse, mientras se suelta a llorar mientras le dice que por favor deje de atacarla.

La mujer sí se disculpó

Si bien Karlos, aparentemente se dirige a la mujer de manera pasivo-agresiva, cuando señala el domicilio y el número de placas, la mujer reacciona descontrolada y se lanza para cubrir sus placas, mientras le suplica al hombre que deje de atacarla, mientras él insiste que fue ella quien lo atacó primero.

Más adelante, otro hombre se acerca a la escena y le pide a Karlos que se aleje de la mujer y que le dé un espacio, algo que termina molestándolo y le dice que “no es justo”, pues él se considera la víctima. Varios vecinos terminaron rodeando a la mujer, mientras intentaban tranquilizarla.

En otro vídeo que muestra los 14 minutos del vídeo original de Karlos, el cual eliminó de su cuenta de Instagram, la mujer le pide que deje de referirse a ella como Karen, pues la está acusando de “ser algo que no soy”.

Entre sollozos la mujer intenta explicarle que, si bien él pudo mal interpretar su gesto, ella considera que “estás intentando arruinar mi vida sin siquiera conocerme”.

¿Por qué la mujer reaccionó así?

Las palabras de una visiblemente aterrorizada mujer, fueron replicadas por varios internautas, quienes consideran que existen varios integrantes de la comunidad negra, quienes han acosado a las personas blancas con tal de obtener material que pueda clasificarse como “Karen”, a fin de viralizarse y obtener beneficios.

it's a damn shame everyone is sharing just half the video #AuburnHills #michigan #TakeliaHill - Takeila was trying hard to get a "Karen" video by provoking the woman and it went bad. Karlos Dillard's bullshit last week, now this. https://t.co/tdyFuG3i7l (see the 'extended video') — Floyd Mathis Jr (@FloydMathisJr) July 2, 2020

Black people - I know it's the "in" thing to try and get a "Karen" video. But let's not go around provoking people for 15 minutes of internet fame. Karlos Dillard last week, now this. Ya'll gonna escalate and shit gonna go bad. #Chipotle https://t.co/mQ00ADbFYJ #OrionTownship — Floyd Mathis Jr (@FloydMathisJr) July 2, 2020

La reacción de pánico de la mujer pudo deberse al hecho de que ante la creciente tensión racista, muchos de los sujetos evidenciados por supuestamente por una conducta racista han perdido su trabajo o han recibido mensajes y muestras de odio por parte de su comunidad.

Te puede interesar: Hotel despide a empleada que llamó a la policía por una familia negra en la piscina

Recientemente una pareja fue acusada de asalto y se presentaron cargos en su contra, luego de que la mujer sacara un arma y apuntara a una mujer negra y a su hija adolescente, tras una discusión que se salió de control.

Sobre este caso, algunos usuarios –varios de la comunidad negra- notaron que la mujer que empuñó la pistola estaba embarazada y justificaron su actuar como el de una reacción común al sentir que su integridad estaba en peligro.- Con información de RT en Español y ABC News.