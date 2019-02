Kelly Knight, la nominada de Trump para representante ante la ONU

WASHINGTON (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso este viernes a la embajadora de su país en Canadá, Kelly Knight Craft, como nueva representante ante la ONU, después de que la portavoz de Exteriores, Heather Nauert, retirara su candidatura.

….Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2019