La BBC lo hizo otra vez: Niña, viral por interrumpir a su mamá en vivo (vídeo)

REINO UNIDO.- Clare Wenham es profesora del departamento de Salud Global en la London School of Economics and Political Science y, debido a sus especializaciones en virus, un presentador de la BBC estaba entrevistándola en vivo para su noticiero cuando la hija de la mujer, Scarlett, le robó toda la atención.

El vídeo de la entrevista se volvió viral en menos de 24 horas y suma millones de reproducciones en la cuenta de un presentador de la BBC. La entrevista inicia con la experta aguantando en brazos a su hija mientras ofrece su opinión, luego la niña se levanta y empieza a buscar la mejor ubicación posible para un cuadro con un unicornio dibujado. No sería nada raro, de no ser porque el programa estaba en vivo.

ABSOLUTE SCENES ON THE BBC NEWS CHANNEL pic.twitter.com/hvu9iWkkIz

La entrevista siguió y la pequeña intentó hablar con su madre, quien no dejó de hablar sobre el confinamiento en Reino Unido. Como fue ignorada, la menor desistió y regresó a la estantería para seguir buscando dónde poner su cuadro.

Cuando Clare Wenham terminó de exponer , Christian Fraser preguntó: "¿Cómo se llama tu hija?". "Se llama Scarlett", respondió la especialista y entonces, el presentador se dirigió directamente a la pequeña: "Scarlett, yo creo que queda mejor abajo". Expresión que hizo que la experta soltara carcajadas. "Y es un unicornio precioso", añadió el presentador.

Cuando el presentador se dispuso a continuar la entrevista, la menor, ya en confianza,se sumó a la conversación e incluso se dirigió a su madre para preguntarle por el nombre de Fraser.

En la misma tarde de 1 de julio que ocurrió este hecho, ahora viral, en la cadena Sky News pasó prácticamente lo mismo.

La periodista especializada en información internacional Deborah Haynes estaba en plena conexión desde su casa cuando su hijo abrió una puerta y entró a la habitación. "Mamá, ¿puedo comerme dos galletas?", le dijo.

Quizá la entrevista viral que los internautas recuerdan es precisamente una de la BBC. Robert Kelly, profesor de Relaciones Internacionales en el Departamento de Ciencias Políticas y Diplomacia de la Universidad de Pusan, hablaba por videollamada sobre la destitución de la presidenta surcoreana cuando sus hijos Marion y James tomaron su despacho al asalto, provocando uno de los vídeos virales más rápidos de la historia.

Our favourite live TV moment of the week by far 👶😂 pic.twitter.com/GXSCUl5hYI