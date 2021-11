Malala Yousafzai se casó con Asser Malik. Así lo anunció hoy la activista paquistaní a través de sus redes sociales, donde compartió fotos de su boda. El hecho causó sorpresa pues se desconocía que la joven tuviera novio.

"Hoy marca un día precioso en mi vida. Asser y yo nos hemos casado para ser compañeros de por vida. Celebramos una pequeña ceremonia nikkah en nuestra casa de Birmingham con nuestras familias", escribió la joven de 24 años.

"Por favor, envíen sus oraciones. Estamos emocionados de recorrer juntos por el camino que nos espera", añadió.

Ella portó un vestido tradicional en color rosa con accesorios dorados. Él llevó un traje negro con corbata rosa. En las imágenes que compartió aparecen también sus padres, Tor Pekai Yousafzai y Ziauddin Yousafzai.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP