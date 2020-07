La búsqueda de Vanessa Guillen concluye en tragedia: así fue el crimen

Aaron David Robinson, de 20 años, es el soldado que se quitó la vida antes de ser interrogado por autoridades de Texas por la desaparición de Vanessa Guillen en abril pasado, según confirmaron autoridades de la base militar Fort Hood.

Esta tarde, medios como Houston Chronicle, informaron que Robison era sargento en la base y tras convertirse en "persona de interés" en la desaparición de Vanessa, salió de la base para acabar con su vida al verse rodeado por agentes la madrugada del lunes.

Ahora se sabe que él y una mujer asesinaron a Vanessa la misma noche de su desaparición; el 22 de abril. Robison la habría golpeado varias veces con un martillo en la cabeza.

Disturbing details in the case of Fort Hood soldier Vanessa Guillen. Court documents allege fellow soldier Specialist Aaron David Robinson struck her in the head with a hammer. #JusticeForVanessaGuillen #WhereIsVanessaGuillen https://t.co/8r7zMeh2x1