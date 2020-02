La defensa de Harvey Weinstein advierte que apelará

Anticipa que “los mejores” tratarán de revertir el fallo

NUEVA YORK (EFE).— Los abogados defensores de Harvey Weinstein aseguraron que van a apelar “muchas cuestiones” del juicio, “desde la selección del jurado hasta el veredicto”, y afirmaron que “los mejores de Estados Unidos” trabajarán en ello.

La principal defensora del productor, Donna Rotunno, expresó su “decepción” y lamentó ver “cómo se llevaban custodiado” a su cliente.

Añadió que “la lucha no se ha acabado”, porque su equipo “va a apelar con toda seguridad” la decisión.

Arthur Aidala, otro de los abogados, afirmó que el veredicto era “descorazonador” pero vio positivo “el hecho de que no lo hayan condenado por lo de Annabella Sciorra (la acusación de violación)”, lo que le daba “algo de confianza en el sistema” judicial.

“Vamos a ir al juzgado de apelaciones esta semana. Pediremos una fianza mientras espera apelación, y espero que tengamos éxito. Va a tener a los mejores y más brillantes (abogados) en Estados Unidos trabajando en su apelación”. Respecto al estado emocional de Weinstein, reveló que estuvo “estoico” al conocer la sentencia, “como diciendo ‘ya he hecho esto antes’; no lloró ni se vino abajo, no sollozó, estaba más en un estado de incredulidad”.

“Dijo: ‘Pero soy inocente, cómo puede pasar esto en Estados Unidos’”.

El productor se enfrenta a un máximo de 29 años de cárcel: de cinco a 25 por hacer sexo oral a la fuerza a Mimi Haley y a un máximo de cuatro por violación en tercer grado a Jessica Mann.

La Fiscalía pidió que el juez considere las penas máximas para la sentencia.

