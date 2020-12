La enfermera Tiffany Dover reaparece tras los falsos rumores de su muerte

Tiffany Dover, la enfermera que se desmayó tras recibir la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer, no está muerta y se encuentra bien de salud, según confirman varios medios locales.

Cabe recordar que Tiffany Dover se convirtió en la primera enfermera en Tennesse en recibir la vacuna contra el Covid-19, pero minutos después de emitir unas declaraciones a un medio local terminó por desmayarse.

Tiffany Dover, a nurse in the Covid-19 unit passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee.



She is feeling better. 🙏🏻#COVID19 #vaccine #Tennessee

pic.twitter.com/Bq2IAvAYwL — ~ Marietta (@MDavisbot) December 18, 2020

Ante lo anterior, varios grupos antivacunas comenzaron a circular información falsa sobre su muerte, a fin de generar pánico entre el público para “no ponerse la vacuna que mata”.

Una de las esquelas que divulgaron la falsa muerte de la enfermera de Tennesse. Foto de Internet

Ante la rápida divulgación de esta información, el Memorial Hospital de Chattanooga en el que la enfermera presta sus servicios, informó que se encuentra bien y en casa.

UPDATE: Nurse Tiffany Dover appreciates the concern shown for her. She is home and doing well. She asks for privacy for her and her family. — CHI Memorial (@CHI_Memorial) December 19, 2020

“La enfermera Tiffany Dover agradece la preocupación hacia ella. Está en casa y está bien. Pide privacidad para ella y su familia”, señala la publicación del Hospital, que el lunes pasado también subió un vídeo de la enfermera en compañía de sus compañeros, que también recibieron la vacuna.

We’re pleased to share Tiffany Dover is doing well. Here’s a short video of her today surrounded by her colleagues who all support her. pic.twitter.com/yGyzKvwn89 — CHI Memorial (@CHI_Memorial) December 21, 2020

Tiffany Dover responde sobre su condición

Aunque los grupos antivacunas continúan lanzando teorías conspirativas alrededor de la enfermera, que ahora dicen que fue sustituida por otra persona; lo cierto es que Tiffanny Dover declaró a un medio que su desmayo en realidad era común debido a que padece síncope vasovagal, una condición por la que el cuerpo reacciona de manera abrupta a alguna situación como ver sangre, golpearse o sentir angustia.

“Tengo un historial de respuesta vagal hiperactiva y, por eso, si siento dolor por cualquier cosa, un pellejo, o si me pego en un dedo del pie, puedo desmayarme (...) Probablemente me he desmayado seis veces en las últimas seis semanas, es común para mí”, declaró a WRCB Chattanooga, según cita AFP.

La enfermera incluso declaró que era la sexta ocasión en la semana en la que se desmayaba, pero que después de un descanso en casa el piquete de la inyección ya no le dolía tanto.- Con información de Animal Político.