La expectativa de inflación, a la baja

La Fed mantiene sus previsiones sobre el consumo

NUEVA YORK (EFE).— Las expectativas de consumo de los hogares estadounidenses se mantuvieron estables en julio, si bien las de la inflación a corto y medio plazo bajaron levemente, 0.1%, según los resultados de una encuesta divulgada ayer por la Reserva Federal (Fed) de Nueva York.

Las expectativas de los hogares en la mayoría de variables fueron estables y, en particular, no c ambiaron las relativas a los precios de casas, los ingresos y los gastos. Las expectativas del mercado laboral y las finanzas del hogar se mantuvieron optimistas”, añadió el organismo en un comunicado.

El banco de la Reserva Federal de Nueva York es el más importante de los doce que constituyen el sistema de la Fed en Estados Unidos.

En julio, las expectativas sobre el promedio de la inflación descendieron 0.1 puntos porcentuales para los horizontes de uno y tres años, hasta el 2.6 % mientras que la incertidumbre a este respecto cayó en los dos extremos, señaló.

Esta encuesta mensual y rotatoria, realizada a unos 1,300 hogares del país, es uno de los indicadores que la Fed tiene en cuenta, junto a otros datos, al tomar decisiones sobre política monetaria.

Después de que el banco central recortara los tipos de interés en Estados Unidos a finales de julio por primera vez en diez años, los mercados están pendientes de cualquier información relacionada al tema, ya que vaticinan otra baja en la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto.

En cuanto a otros datos, la rama neoyorquina de la Fed divulgó que los hogares tienen menos expectativas de aumentar sus ganancias el próximo año, mientras que para ese mismo periodo ha aumentado la probabilidad media percibida respecto a la pérdida del empleo y se ha reducido la de encontrar uno nuevo.

El departamento de investigación de la Fed de Nueva York expuso que la inflación se mantiene por debajo del objetivo de largo plazo.