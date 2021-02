La explicación detrás del supuesto ovni en el cielo de Florida (vídeo)

Un objeto en el cielo de Florida llamó la atención de los residentes y visitantes, quienes no tardaron en intentar captar el fenómeno en fotos y vídeo para compartirlo en las redes sociales.

Algunos cuestionaron si el objeto en el cielo era un ovni, un fantasma o fenómeno paranormal, ya que solo alcanzaban a ver una “bola” luminosa y su “cola” surcar el cielo.

Sin embargo, el fenómeno resultó ser un misil balístico Trident-II de la Armada estadounidense, que fue lanzado desde un submarino para una prueba, según confirmó a través de su cuenta de Twitter el meteorólogo de la CBS, Zach Covey.

More spectacular photos of the #TRIDENT-II #SLBM Missile Test this evening, this time from the Turks and Caicos.



📸 Twitter / @spyscape #UFO #Missile #rocketlaunch #launch @CBS12 pic.twitter.com/GjpmL9x9wk