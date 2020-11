La foto de la escolta de la reina de Tailandia que causó polémica

TAILANDIA.- Este fin de semana, un periodista especializado en la familia real de Tailandia compartió una imagen que el mundo ha titulado “el precio de estar de rodillas” y que involucra al soberano Maha Vajiralongkorn, conocido como Rama X, y a Suthida, una de sus esposas.

En Tailandia, los reyes siempre están acompañados por un grupo de funcionarios y sirvientes, quienes están atentos de todo lo que necesiten. Una de las señas de respeto más comunes es arrodillarse y hay muchas fotos que ilustran esta situación.

Ahora, Andrew MacGregor Marshall, el periodista más crítico de la monarquía tailandesa, compartió una fotografía de la reina Suthida y a su lado, una mujer que la acompaña. Marshall señala las piernas de la escolta visiblemente dañadas. "Cuando tu trabajo requiere que pases gran parte del tiempo de rodillas", tuiteó.

When your job requires you to spend most of the time on your knees... pic.twitter.com/tvhJH6NIIb