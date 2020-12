La historia detrás del vídeo viral de un hombre trans dando a luz

Danny Wakefield, un hombre trans de 38 años, decidió compartir a través de TikTok el vídeo de su parto en una bañera dentro de la sala de su casa, en Wisconsin (Estados Unidos). El clip rápidamente de hizo viral y sumó más de un millón de reproducciones.

Debido a la crisis sanitaria del Covid-19, Danny decidió tener un parto en casa, en el que –según explica- se vio acompañado de un grupo médico de expertos, que lo ayudaron en este proceso “el más doloroso” que ha experimentado en su vida.

“Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el vídeo te engañe, no pensé que pudiera hacerlo (...) Dar a luz a mi bebé en casa en el agua fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante (...) Este embarazo me ha enseñado mucho sobre la confianza en mí mismo, mi cuerpo y mi intuición”, escribió Wakefield en Instagram.