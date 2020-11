La historia tras el abuelito de 81 años que lleva serenata al hospital (vídeo)

ITALIA.- Hay historias de amor que conmueven y ésta sin duda es una de ellas, un adulto mayor, identificado como Stefano Bozzini, llegó al centro médico Castel San Giovanni, en Romaña, y empezó a tocar melodías en su acordeón, eran para su amada esposa, identificada como Carla, quien llevaba más de 10 días sin recibir visitas por los protocolos del hospital ante la contingencia de Covid-19.

El “abuelito” de casi 81 años dijo a la Vanguardia que esta acción la hizo por amor, para agradecerle todo lo que él le había dado: “No pude verla en el hospital, así que fui al patio con el acordeón. Mi corazón me dijo que fuera, así que al menos pude verla”.

En el vídeo que se está viralizando en redes se ve a Stefano sentado en una banca dentro del estacionamiento del hospital, su mujer lo estaba observando desde la ventana y así, lograron estar juntos en la distancia. Alguien grabó el concierto y publicó el vídeo en las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Una muestra de humanidad y alegría en momentos tan dramáticos.

"Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente:la fisarmonica sotto la finestra"

