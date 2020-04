La historia tras el meme y vídeo de los hombres cargando un ataúd

MÉXICO.- Un vídeo viral se convirtió en una sensación en redes, en el que se ve a un grupo de hombres bailando y cargando un ataúd. Estas escenas primero aparecieron en Tik Tok, pero ahora se replicaron en otras plataformas.

Los vídeos se dividen en dos partes. En la primera se trata de mostrar una situación de peligro en la que los protagonistas se exponen, luego, tras un corte, un grupo de hombres aparece bailando mientras cargan un ataúd.

Los protagonistas de estos vídeos son los Dancing Pallbearers y forman parte de una peculiar costumbre funeraria en Ghana, la cual consiste en dar el último adiós al difunto de manera célebre.

La costumbre tiene por objetivo recordar de forma alegre y honrar la vida del difunto, de ahí que los bailes rindan homenaje al fallecido.

Estos ritos se realizan durante los fines de semana, para que pueda asistir la mayor cantidad de personas.

En 2017, un grupo de periodistas documentó el trabajo de los enterradores y descubrió que Benjamin Aidoo, un líder de estos grupos, grabó el baile que dio origen a los memes alrededor del mundo.

a thread of guys dancing with coffin memes so I never lose them pic.twitter.com/Qc28gNQGYJ