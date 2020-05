La NASA no descubierto un universo paralelo

EE.UU.— A través de Twitter la etiqueta de #NASA y #Universo Paralelo se volvieron tendencia mundial, esto debido a una noticia en la que se decía que se había descubierto un universo paralelo al nuestro, en donde además, el tiempo corría al revés.

Ahora se confirma que ese "descubrimiento" es falso, y que la información que se presentó el pasado martes 19 de mayo, surgió de una mala interpretación.

¿Se trató de una noticia falsa?

La noticia que empezó a circular en la que se hablaba sobre el descubierto de un universo paralelo surgió de una mala interpretación que el diario británico Daily Star hizo sobre un estudio realizado en 2016.

El diario citó como fuente un artículo de New Scientist titulado "We may have spotted a parallel universe going backwards in time" (Puede que hayamos encontrado un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo).

En dicho artículo habla Peter Gorham, un científico que no trabaja para la NASA sino en la universidad de Hawaii en Estados Unidos, en él explica que es probable que su equipo haya descubierto un nuevo tipo de partícula subatómicas que llamaron la atención de los científicos porque no venían del cielo, como era de esperarse, sino de del suelo.

La Antena Antártica de Impulso Transitivo (ANITA por sus siglas en inglés), un radiotelescopio que detecta neutrinos de rayos cosmicos de energía ultra alta (Miami News24)

Pero nunca se menciona a un universo paralelo. Sin embargo, esta hipótesis no se ha comprobado y la NASA no se ha pronunciado al respecto.- Con información de Marca y Chequeado.

