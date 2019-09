Gobierno niega ser insensible

La niña asesinada en favela de Río, “un hecho aislado”

RÍO DE JANEIRO (EFE).— El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, reafirmó ayer su política de seguridad de combate directo al crimen en las favelas de este estado brasileño tras lamentar la muerte de una niña en una operación policiaca la semana pasada que generó protestas e indignación en Brasil.

El gobernador calificó la muerte de Ágatha Félix, una niña de 8 años impactada por una bala en la espalda cuando regresaba a su casa en la noche del viernes, como un hecho aislado y lamentable que no puede poner en jaque una política de seguridad que considera exitosa y que, agregó, ha reducido en 21% el número de muertes este año en la ciudad más emblemática de Brasil.

“Es difícil expresar el dolor de esa familia. Soy padre y tengo una niña de 9 años y por eso no puedo decir que sé el tamaño del dolor que los padres de Ágatha Félix están sintiendo. Pero sé que jamás me gustaría pasar por un momento como ese”, dijo en rueda de prensa.

“Ha sido difícil ver el dolor de las familias que han perdido seres queridos por la actuación del crimen organizado, que viene aterrorizando Río desde hace muchos años. Me solidarizo con los padres de la niña, un ángel que se fue y que seguramente dejó planes y proyectos que no se realizarán. No soy un insensible”, agregó el gobernador.

El hecho ocurrió cuando la menor estaba en el interior de un vehículo en el Complejo de Alemao, un conjunto de favelas en la zona norte de Río que se ha convertido en una de las áreas más conflictivas de la ciudad por los constantes enfrentamientos entre narcotraficantes y policías.

Lamenta la muerte

El gobernador lamentó lo ocurrido, lo calificó como un caso aislado y aseguró que los hechos serán investigados con rigor para que se responsabilice a los policías si cometieron un error y para que no vuelvan a repetirse este tipo de hechos.

Pero aclaró que la muerte de una niña no puede poner en jaque una política de seguridad exitosa que ha conseguido reducir los índices de violencia en Río de Janeiro hasta “niveles civilizados”.

El líder recordó que el número de muertes violentas en Río en los primeros ocho meses del año se redujo 21% en comparación con el mismo período de 2018, lo que indica que en su mandato, que asumió el 1 de enero, ha conseguido evitar 800 muertes en este estado brasileño.

Estoy satisfecho con los resultados presentados hasta ahora por la política de seguridad. No hay motivo para que alteremos todo por un hecho aislado como éste”, afirmó.

“No es porque ocurre un hecho terrible como ese que vamos a parar el Estado. El Estado tiene que trabajar. Tenemos que corregir los errores. Si digo eso es porque creo que el caso no tiene relación con la política de seguridad pública”, agregó.

Witzel, un exjuez y exfusilero naval, es, así como el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, un defensor del combate directo al crimen organizado en las favelas en las que actúa y de que la Policía opere con más autonomía.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos lo acusan de promover la violencia por las reiteradas declaraciones en las que defiende el uso de francotiradores y de disparos desde helicópteros en las operaciones policiales en las favelas.

Según datos oficiales, entre enero y julio de este año, coincidiendo con la llegada a Witzel al poder, 1.075 personas murieron en operaciones policiales en esta ciudad brasileña, un número en un 20% superior al del mismo período del año pasado.

“Ya anunciamos las medidas para que esto no ocurra nuevamente y para que podamos seguir preservando vidas humanos”, agregó el gobernador al reiterar que la muerte será investigada, que posibles responsables serán sancionados y que se analizará el caso para que incidentes similares no se repitan.

“No tenemos nada que esconder. Yo orienté a los comandantes de la policía para darle prioridad a la investigación y que actúen con rigor. Todos los casos llegados a la comisaría (de civiles muertos en operaciones policiales) han sido investigados”, dijo.

Afirmó que creó una secretaría específica en su administración para ofrecer ayuda psicológica, judicial y hasta financiera a las familias de las víctimas de la violencia, “sean civiles o policías”, y que ya está en contacto con los padres de la niña muerta.

Según Witzel, los pistoleros que están en las favelas actúan como “narcoterroristas” y usan la confrontación para mantener sus territorios, así como disparan contra policías para generar reacciones y enfrentamientos.

“El Alemao es una región muy conflictiva. Infelizmente actúan sin pudor ni ningún sentimiento por la vida ajena y provoca a la policía con sus disparos. La Policía siempre actuó en legítima defensa de la sociedad, dijo.