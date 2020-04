La Reina Isabel II cumple 94 años sin celebraciones y en confinamiento

LONDRES.- La reina Isabel II celebró este martes su 94 cumpleaños con la publicación de un vídeo de su niñez, ya que todos los festejos se han anulado debido a la actual pandemia por la COVID-19.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉



🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020

La cuenta de Twitter de la familia real publicó la grabación, en que se puede ver a la monarca, entonces una niña de pocos años, jugando con un coche de bebés, en un columpio de sube y baja con su hermana, la princesa Margarita, y ya más mayor bailando junto a ella en un barco y subiendo a caballo, una de sus pasiones.

La Reina Isabel conociendo a Marilyn Monroe, en 1952. pic.twitter.com/l7JuWHx68b — April (@AbriltheDuchess) April 14, 2020

Un cumpleaños en medio del confinamiento

"Para aquellos de ustedes que también celebran sus cumpleaños hoy en casa, con o sin sus seres queridos, les enviamos un feliz agradecimiento", dijo la soberana.

La reina está confinada con su esposo, el príncipe Felipe, en su residencia de Windsor (a las afueras de Londres) y desde allí recibió las felicitaciones de su familia y amigos de manera virtual.

¡Felíz cumpleaños a la Reina Isabel!

El príncipe Carlos y su esposa Camila, la duquesa de Cornualles, felicitaron en Twitter a la monarca con varias fotos en que aparece con su hijo desde que era un bebé hasta la actualidad.

Today, I join millions of Canadians in wishing Her Majesty Queen Elizabeth II a very happy 94th birthday. She has stood by Canada with extraordinary strength and enduring grace, and we wish her continued health and happiness in the years ahead. https://t.co/a082TYvKRS — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 21, 2020

Happy 94th Birthday, Your Majesty! Long may you reign. 👏👏 pic.twitter.com/OjI7DrLqCn — Piers Morgan (@piersmorgan) April 21, 2020

Su nieto Guillermo y Catalina, los duques de Cambridge, también le desearon un agradable día con otra instantánea en la misma red social, en que aparecen los tres juntos en el Festival Floral de Chelsea.

Wishing Her Majesty The Queen a very happy 94th Birthday today! 🎂🎈 pic.twitter.com/X1ZUvtsRgn — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 21, 2020

Las campanas no repicaron

Este año, debido a las restricciones impuestas por el coronavirus, las campanas de la Abadía de Westminster, que repican en cada cumpleaños de la reina, permanecieron en silencio como no había ocurrido desde hace más de una década, y no hubo salvas de cañón por primera vez en su reinado.

Tampoco tendrá lugar la habitual celebración oficial de cumpleaños en junio.

It will be a much more low-key occasion than normal, but Her Majesty The Queen celebrates her 94th birthday today. HMQ is currently in isolation at Windsor Castle with her husband, Prince Philip, and a small number of staff #TheQueen pic.twitter.com/DJUTmbUOJ0 — Rebecca English (@RE_DailyMail) April 21, 2020

En diversos mensajes, Isabel II ha destacado la importancia de obedecer las restricciones al afirmar que estar "separados" es la forma de "mantener a los demás a salvo".

Happy birthday your majesty #QueenElizabeth



94 years young, and may you live for many more. But please, in case the worst happens, please knight Boris. No one has done more for coronavirus. pic.twitter.com/SaLnZXNp02 — Limmy (@DaftLimmy) April 21, 2020

In the United Kingdom, today, it’s the Queen’s Birthday! 👑



To celebrate, here are the UK’s Top 3 #Eurovision performances from the past 10 years! 🇬🇧



Happy Birthday, your Majesty! 🥳#UK pic.twitter.com/1sjdjGzW9W — Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 21, 2020

