LONDRES, Inglaterra. (Notimex).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania fueron recibidos hoy en el Palacio de Buckingham por la reina Isabel II, con quien asistirán a un almuerzo privado, en el primero de sus tres días su visita de Estado a Reino Unido.

Trump acompañado de su esposa Melania llegaron este lunes a Londres en el Air Force One y fueron trasladados a la residencia del embajador de Estados Unidos en el centro de Londres, donde se alojarán, informó la BBC de Londres.



Previo a su arribo a la capital británica, Trump a bordo del avión respondió través de su cuenta de Twitter a las criticas del alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien la víspera comparó el lenguaje que utiliza el mandatario estaounidense y otros líderes de ultraderecha con el de “los fascistas del siglo XX.”

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me……