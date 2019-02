La Tierra es más verde que hace 20 años, afirma la Nasa

Gracias a un nuevo estudio de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), se conoce que el mundo es más verde de lo que era hace 20 años.

La investigación demuestra como la actividad humana que se realiza en China y la India favorecen la “ecologización” del planeta.

Ambitious tree-planting programs and intensified agriculture have made land surfaces in #China and #India greener since 2000. https://t.co/pzqpMZNENo #NASA #MODIS #science pic.twitter.com/oZU9jv3JC3

— NASA Earth (@NASAEarth) February 14, 2019