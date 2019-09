“Lady Frijoles” reaparece y cuenta su versión tras vídeo viral

View this post on Instagram

Bueno ahi esta para todos aquel que han preguntado por mi hermana y piensa que mi hermana esta presa mañana ella dara su entrevista y aclarará como pasaron las cosas todo mundo la ha juzgado sin saver como pasaron las cosas ella dira la verdad que nadie sabe y Dios es el único que puede juzgarla 🙏👌