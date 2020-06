Lago Lonar, se formó por un metorito y ahora se tornó a color rosa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La cuenta oficial de turismo de Maharastra, India, dio a conocer que el agua del lago Lonar se tornó de color rosa de forma inmediata.

El lago Lonar se encuentra a 500 metros de Bombay y se creó hace 50 mil años con el impacto de un meteorito en esa área.

Hasta ahora hay varias teorías del por qué la transformación del lago, la cual ha causado revuelo en redes sociales.

From Green to Pink; Lonar Crater Lake has changed its colour.#LonarLake #LonarCrater #SaltWaterLake #MaharashtraTourism pic.twitter.com/2HmvOiyr6h