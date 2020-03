Lamer el inodoro, nuevo reto en Tik Tok, pese al coronavirus

MÉXICO.— Insólito, muy asqueroso y peligroso, es como se podría describir el nuevo reto que están queriendo popularizar en la red social Tik Tok.

El video ahora conocido como “Coronavirus challenge”, ha empezado a circular en redes sociales y las comentarios negativos hacía este "reto" no han parado.

Pese a que nos encontramos en una situación crítica mundialmente, por la pandemia de coronavirus que se ha presentado, siguen habiendo personas que no toman en serio el cuidado de su salud.

Tal es el caso de Ava Louise, una influencer estadounidense de 22 años que fue duramente criticada por iniciar un reto conocido como el “Coronavirus challenge”.

El cual consiste en lamer la taza de baño de un avión para, cual ruleta rusa, ver si el destino te depara contagiarte de COVID-19 o no.

El “Coronavirus challenge”, ha sido la forma en la que la joven ha intentado aumentar el número de seguidores en Tik Tok y demás redes sociales.

Desde hace un tiempo esta plataforma de videos, se ha convertido en la ideal para llevar al cabo una serie de "retos" que atentan contra la vida o salud, pero que tiene como "recompensa" el aumento de seguidores.

Sin embargo, la aplicación se ha manifestado y una muestra de ello es haber eliminado el video de Ava en donde "invita" a más personas a poner en riesgo su salud.

Si bien el video se ha hecho viral en redes sociales, en la app de Tik Tok ya no se encuentra disponible.

Shit girls, people deliberately pee on that part of the toilet seat and you're licking it in the name of a challange. You could have better licked their penis, it's more safe.pic.twitter.com/xtF9PvaVxi#coronachallenge