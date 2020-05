Largas filas y hasta golpes en reapertura de tiendas

TEXAS .— En McAllen Texas, la reapertura de la tienda Ross provocó kilométricas filas y por si fuera poco, discusiones, pelea y golpes entre los clientes. La policía tuvo que encargarse de detener estos actos de violencia.

Pese a no ser comercios con artículos esenciales, una gran cantidad de personas se congregó hasta tres horas antes de la apertura, pues aseguraron que se limitaría la entrada.

Una residente del condado indicó que al llegar a la tienda, ubicada en el 901 de la calle 10 en McAllen, observó la larga fila que incluso daba vuelta al edificio.

La mujer de nombre Laura Arredondo dijo que se formó en la fila pero minutos después de colocarse escuchó un gran alboroto y se dio cuenta que en la esquina de la tienda, dos mujeres peleaban a golpes.

"Una de ellas quiso meterse a la fila y la otra no la dejó, se hicieron de palabras y luego de golpes. Algunos hombres intentaron detenerlas, pero no pudieron y entonces los guardias de la tienda entraron para poder separarlas y aun así, batallaron", explico la también clienta.

La pelea terminó cuando arribaron al lugar elementos de la policía de McAllen.

Se informó que en McAllen la reapertura de las tiendas tras la cuarentena por coronavirus (Covid-19) se está haciendo de manera gradual, pero las personas se muestran desesperadas.

Stole this video from Facebook



ROSS IN MCALLEN JUST REOPPENED pic.twitter.com/st9KJBjrOs