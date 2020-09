Las mujeres ejercen presión

Marchas cobran fuerza contra el líder bielorruso

Las mujeres están en primera línea de las protestas en Bielorrusia. Miles de ellas volvieron a marchar por las calles en Minsk y otras ciudades ayer para exigir el fin de la represión y la salida de Alexander Lukashenko. En un país profundamente patriarcal, donde su líder autoritario no escatima en comentarios sexistas y no hay leyes específicas contra la violencia machista, muchas mujeres se descubren ahora como sujetos políticos y de derechos. Y aunque la igualdad de género no ocupa aún un lugar sustancial en la agenda, sus movilizaciones constantes por la democracia plantan los cimientos de una incipiente ola feminista.

La primera “protesta de mujeres” surgió de manera espontánea en un grupo de Telegram al comienzo de las manifestaciones contra el supuesto fraude electoral, cuando la represión policial trataba de sofocar violentamente las protestas y miles de detenidos, en su mayoría hombres pero también muchas mujeres, relataron vejaciones y torturas bajo custodia. Aquel grupo atrajo la atención de cientos de bots y trolls y tuvo que cerrarse. Rápidamente, la feminista Marina Mentusova y otras ciudadanas lanzaron Mujeres Bielorrusas, un canal de Telegram que hoy tiene más de 12,500 suscriptores y que además de tratar de coordinar marchas canaliza noticias.

“Queríamos poner el foco en la situación de Bielorrusia, pero destacando la idea de superar el miedo, cambiarlo por esperanza y por el deseo de salir a luchar por los propios derechos”, comenta Marina Mentusova, directora de eventos de 27 años.

Tienen poder

Las marchas femeninas y su poder descolocaron por completo al gobierno, incide Marina Mentusova. Como tampoco esperaba que la candidata presidencial Svetlana Tijanóvskaya, unida a otras dos mujeres, encabezara y unificara a la oposición. Alexander Lukashenko las llamó “pobrecillas” y aseguró que estaban siendo manipuladas. “La dejó participar en las elecciones porque no creía que pudiera de ganar, ni siquiera atraer a la ciudadanía; y eso muestra lo alejado que esta de la realidad. En el fondo, sus frases despectivas hacia todas las mujeres y específicamente hacia Svetlana Tijanóvskaya nos ayudaron a unirnos”, dice. Aunque Svetlana Tijanóvskaya siempre se ha presentado como una madre de familia que no tenía ambiciones políticas sino que se postulaba a la presidencia porque su esposo, arrestado, no podía hacerlo e insistía en que estaba deseando “volver a freír chuletas”. Hoy, la líder opositora, exiliada en Lituania, ha cambiado un poco su discurso y ya habla de igualdad de derechos.

“Marchamos por la paz en Bielorrusia, lo que está sucediendo en este país es inadmisible y en nuestra mano está cambiarlo”, comenta Anna Pustovaya en la marcha de Minsk. Esta maestra de 53 años participa en las protestas de mujeres desde el primer día, cuando se llamaban “cadena de solidaridad” o “marchas solidarias” y cientos de mujeres vestidas de blanco y con flores reclamaban el fin de la violencia. Ahora, la marcha de mujeres se repite a diario. Ayer se congregaron 10,000, según los medios independientes; 5.000, según la organización Vesna.

Acuden mujeres de todos los perfiles y bagajes. Las que se identifican como feministas y las que no.— EL PAÍS