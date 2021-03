''Las mujeres pertenecen a la cocina'': el polémico tuit de BK en el 8M

En medio de las manifestaciones en las calles y redes sociales a propósito del 8M, Día Internacional de la Mujer, la empresa Burger King generó polémica con un mensaje con el que decidió dar inicio a un hilo de Twitter con el que pretendía visibilizar un problema: la desigualdad de oportunidades de las mujeres.

Women belong in the kitchen. — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

“Las mujeres pertenecen a la cocina”, se lee en tuit del restaurante de hamburguesas.

El mensaje detrás del polémico tuit

El mensaje se ha compartido más de 155 mil veces en la red social, con más de 500 mil reacciones y 146 mil comentarios en los que le han pedido eliminar el mensaje.

No obstante, este es solo el primero de tres tuits, ya que el hilo de la empresa en realidad buscaba exponer la desigualdad de oportunidades de las mujeres, incluso en el ámbito culinario:

We are proud to be launching a new scholarship programme which will help female Burger King employees pursue their culinary dreams! — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

“Las mujeres pertenecen a la concina (…) siempre que ellas quieran, por su puesto. Sin embargo, sólo el 20 por ciento de los chefs son mujeres. Tenemos la misión de cambiar la proporción de género en la industria de los restaurantes al empoderar a las empleadas con la oportunidad de seguir una carrera culinaria”, diría el mensaje completo de la hamburguesería.

Más adelante, la empresa extiende el apoyo a sus empleadas a quienes ofrece una beca en caso de querer desarrollarse profesionalmente en el ámbito culinario.

No obstante, varios internautas y cuentas como KFC Gaming destacaron el mal manejo de la campaña, al puntualizar que solo pretende “ganar clicks”, a través de un mensaje sexista.

Why would we delete a tweet that’s drawing attention to a huge lack of female representation in our industry, we thought you’d be on board with this as well? We've launched a scholarship to help give more of our female employees the chance to pursue a culinary career. — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

Incluso una usuaria planteó a la empresa que ambos tuit cabían en uno mismo y en cambio, el original revalidaba el pensamiento machista de varios usuarios:

“Prueba de que esto podría haber cabido incluso en un tweet. Por favor, no utilices el sexismo como cebo de clics. Los hombres en mis menciones prueban el daño que estás causando al hacer esto”.

Proof this could have even fit in one tweet



Please don't use sexism as clickbait. The men in my mentions proves the damage you're causing by doing this. pic.twitter.com/G0VKGgiZQp — Becca (@BeccaBeckery) March 8, 2021

¿Mala campaña o mala lectura?

Aunque el restaurante de hamburguesas intentó justificar su actuar, fueron más los malos comentarios hacia la campaña. No obstante, cabe preguntarse si realmente es un mal manejo si se logra extender el mensaje o realmente hace falta trabajar más en las lecturas e interpretaciones que se dan a los mensajes.

Lo que las feministas entendieron // Lo que el man de la página de Burger King UK dijo pic.twitter.com/2QBWXG7BaJ — JBlaBar (@jania_blabar) March 8, 2021

Algunos internautas incluso criticaron a quienes se sintieron ofendidos por la publicación sin ir más allá de ese mensaje, mientras otros aprovecharon la ocasión simplemente para hacer bromas sobre la “caída” de Burger King.

Los dueños de Burger King después de leer los tweets. pic.twitter.com/Rk3E1V37IB — Korben David Dallas (@KorbenDayllas) March 8, 2021

Los de McDonald's celebrando el hilo del Community Manager de Burger King. pic.twitter.com/D2OSdsVgt4 — Nekane 🖤 (@NekaneHarta) March 8, 2021

pa que luego digan que el burger king no es puro marketing 👀 https://t.co/WAQup3mq4g — Claumidia (@claudiarodroga) March 8, 2021

Por el momento se desconoce qué tanto afectó este tuit a la marca- Con información de Marketing 4 ecommerce.

