Las teorías sobre la sorpresiva "desaparición" de Kim Jong-un

COREA DEL NORTE.- El pasado 15 de abril se celebró el natalicio del difunto abuelo de Kim Jong-un, Kim il-Sung, esta fecha ha sido durante años la más importante en el calendario político de Corea del Norte y el líder supremo no asistió.

Ahora, dos semanas más tarde, el paradero del líder se convirtió en un misterio, alimentado por los rumores, las especulaciones y presuntas fotografías en internet.

A continuación, las cinco teorías que circulan sobre el líder supremo, retomadas del medio El Financiero.

Daily NK, un medio de comunicación con sede en Seúl, informó el 21 de abril que sometieron a Kim a una cirugía del corazón. El informe, atribuido a una sola persona no identificada, brindaba detalles específicos, como que Kim fue tratado en el Centro Médico Hyangsan, en las afueras de Pyongyang.

Aunque este informe no está confirmado ni descartado, las autoridades surcoreanas expresaron que Kim está realizando sus actividades normales, en una zona rural del país.

CNN informó que Estados Unidos monitoreaba investigaciones de inteligencia que sugerían que estaba en “grave estado de salud“tras la cirugía.

Bloomberg News expresó que a las autoridades estadounidenses les llegó la información de que Kim estaba en condición crítica, pero que no estaban seguros de su estado actual.

Asimismo, Reuters informó que el Departamento Internacional del Partido Comunista Chino envió el jueves a Corea del Norte un equipo de expertos médicos para asesorar sobre Kim.

Otra de las teorías es que el líder supremo simplemente no asistió a la celebración ante el temor a ser contagiado con Covid-19.

El diario JoongAng Daily, con sede en Seúl, dio a conocer que el líder norcoreano estaba en cuarentena. Mencionaron que Kim estaba cuidando su salud después de que a uno de sus guardaespaldas se le diagnosticara COVID-19.

En días recientes, fotos satelitales mostraron que un tren parecido al ferrocarril blindado que usan los líderes de Corea del Norte estaba en la estación de ferrocarril local durante la semana pasada.

La zona costera oriental experimentó un aumento de la actividad militar el 14 de abril, un día antes de que Kim no asistiera a los eventos del Día del Sol.

