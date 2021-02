Latifa, hija del emir de Dubái, revela que es una rehén y teme morir (vídeo)

LONDRES.- La princesa Latifa Al Maktoum, una de las hijas del emir de Dubái, anunció en una serie de vídeos divulgados por la cadena británica BBC que permanece retenida como "rehén" en una villa tras haber intentado huir del país en 2018 y teme por su vida.

"Estoy grabando este vídeo desde un baño, porque es la única habitación con una puerta que puedo bloquear. (…) Soy una rehén y esta villa se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas están cerradas con rejas, no puedo abrir ninguna", relata Al Maktoum, de 35 años, en uno de los vídeos.



"Todos los días estoy preocupada por mi seguridad y por mi vida. No sé si voy a sobrevivir a esta situación", sostiene la princesa, que asegura que cinco policías vigilan la mansión desde el exterior, mientras que otros dos se mantienen el interior.

"The situation is getting more desperate every day"



Secret messages, sent by Dubai’s Princess Latifa Al Maktoum, reveal details of how she has been held in captivity, after a failed attempt to leave Dubai in 2018https://t.co/3TyMLqAgwF pic.twitter.com/kDoCkeZrro