El caso de Lauren Kassirer, una joven que encontró la muerte en la Península

QUINTANA ROO.- Lauren Kassirer era una maestra de 35 años en Nueva York y hace exactamente tres años la encontraron desnuda y casi sin vida en una casa que alquiló en Airbnb en la península de Yucatán. Ahora, su papá, quien todavía no encuentra respuestas, concedió una entrevista al medio Blooomberg.

Airbnb es una empresa en la que las personas ofrecen sus alojamientos en diferentes lugares del mundo y sus propias condiciones se combinan con las de la aplicación. Es un método muy utilizado por viajeros de todo el mundo, pues en lugar de hospedarse en hoteles, las personas pueden sentirse “como en casa”. El caso de Lauren fue distinto y su papá Eli Kassirer, de 74 años, acusó a Airbnb de haberse evitado una pesadilla de relaciones públicas.

El hombre aseguró que le preocupa que otras jóvenes pasen por lo mismo que su hija y, aunque no culpa a la empresa, también dirige su enojo a lo que considera una mala actuación de las autoridades.

El 27 de junio de 2018, Kassirer llegó a México y se tomó selfies en Tulum, se fue a nadar con tortugas y le envió un mensaje a su amiga el 1 de julio, diciendo que estaba sentada junto a la piscina en una villa propiedad del cercano Hotel Akumal Caribe, mirando las estrellas.

Más tarde, llamó a un hombre en Estados Unidos, con el que había empezado a salir y le dijo que no se sentía segura en la Villa Taj-Kumal, de estilo marroquí, donde había alquilado una habitación a través de Airbnb.

Kassirer le dijo que se sintió asustada por un empleado en la villa de seis habitaciones (donde ella era la única invitada), que había intentado coquetearle y al que había visto espiándola por la ventana.

Una ama de llaves la encontró casi sin vida en su habitación, desnuda e inconsciente a la 1:30 de la tarde del día siguiente.

De acuerdo con un testimonio, la policía no fue llamada a la escena. El personal de Villa lavó y vistió a Kassirer, y un médico local la trasladó a un hospital en Playa del Carmen.

Aunque el nosocomio está a 30 minutos, no la llevaron hasta las 6 de la tarde. Ella había sufrido una lesión cerebral como resultado de la falta de oxígeno, pero aún estaba viva. Tenía una rodilla izquierda dislocada, lesiones genitales, cortes dentro de la boca, moretones en los brazos, la parte interna de los muslos, el torso y la pelvis, marcas rojas en los nudillos y enrojecimiento en las muñecas, según los registros.

El hospital solicitó un kit de violación y comenzó a tratarla por enfermedades de transmisión sexual.

Esa noche, el Consulado de Estados Unidos en México llamó a su papá, Eli Kassirer, quien condujo hasta Nueva York, tomó un vuelo antes de la medianoche con su hijo y llegó al hospital a la mañana siguiente y acordaron transportarla por aire a un hospital en Fort Lauderdale, Florida.

Llegó allí al día siguiente, 4 de julio, cuando cumplió 36 años. Murió el 25 de julio, luego de 23 días en coma.

La causa y la forma de la muerte figuran como "indeterminadas" en el informe de la autopsia de la forense del condado de Broward Rebecca MacDougall.

MacDougall tardó un año en aprobar el informe porque nunca vio ninguna foto de la escena del crimen, hubo historias contradictorias sobre cómo y dónde se encontró a Lauren y ella no tuvo acceso a los resultados del kit de violación ni a las muestras de ADN.

Lauren Kassirer was attacked in an Airbnb rental on the Yucatan Peninsula three years ago this week.



Her mysterious death was never made public. And her family says that's because they got caught up in an Airbnb "damage-control campaign."https://t.co/4vFfL1kiDC via @BW