Legisladora demócrata de EE.UU. lleva sus pasos de baile al Congreso

La congresista más joven de la historia de EE.UU.

EE.UU.- Un usuario anónimo compartió en Twitter un vídeo para avergonzar a la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. Las imágenes se grabaron hace nueve años y en ellas Ocasio aparece bailando cuando estudiaba en la Universidad de Boston.

A pesar de que la intención era perjudicar la imagen de la legisladora, el efecto resultó ser el contrario, ya que suscitó una ola de apoyo a su figura en las redes sociales y una respuesta “musical”.

La grabación exhibe a la política de 29 años bailando y recreando escenas de películas famosas en los 80´s.

Here is America's favorite commie know-it-all acting like the clueless nitwit she is…

…High School video of "Sandy" Ocasio-Cortez @AoDespair pic.twitter.com/j3hTnwErib — AnonymousQ1776 (@AnonymousQ17763) January 4, 2019

Como respuesta la congresista compartió un vídeo bailando la canción ‘War‘, de Edwin Starr, y con el mensaje:

“Escuché que el Partido Republicano piensa que las mujeres bailando son escandalosas. ¡Esperen hasta que encuentren a las congresistas demócratas bailando también! Que tenga un gran fin de semana todo el mundo”, dijo en Twitter.

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous. Wait till they find out Congresswomen dance too! 💃🏽 Have a great weekend everyone 🙂 pic.twitter.com/9y6ALOw4F6 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 4, 2019

Ocasio-Cortez se graduó de relaciones internacionales y economía en 2011. El año pasado la legisladora neoyorkina derrotó en las primarias demócratas a Joseph Crowley, un veterano político con 10 legislaturas que lo respaldaban.