Leones duermen en carretera de Sudáfrica; los humanos no están (fotos)

SUDÁFRICA.- En redes sociales se volvieron virales algunas fotografías de leones “apoderándose” de la carretera, pues duermen tranquilos aprovechando la ausencia de turistas debido a la pandemia de Covid-19.

El coronavirus se expandió alrededor del mundo y en algunos países se tomó como medida el aislamiento social obligatorio, para así lograr aplanar la curva del contagio.

A pesar de que los humanos no están muy felices con estas medidas, los animales parecen salir más y retornan a los lugares que antes les pertenecían. Estos leones aprovecharon que no hay automóviles y se detuvieron para dormir en Sudáfrica.

Las imágenes las captó el parque Nacional Kruger, el cual aseguró que la presencia de Richard Sowry, el fotógrafo, no molestó a los felinos.

El parque informó que estos leones viven en el Kempiana Contractual Park, una zona en la que los turistas no tienen la oportunidad de verlos. Sin embargo, al ver que en estos momentos no hay turistas, los animales salvajes decidieron salir a caminar.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA