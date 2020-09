Letizia iba por un ligue y lo logró, dice excompañera

"Lo tenía clarísimo... Ella quería un empresario o alguien muy reconocido", dijo la periodista argentina Evelyn Von Brocke al referirse a la ahora Reina Letizia, con quien coincidió durante varios meses en Nueva York, donde ambas cubrieron los atentados a las torres gemelas en 2001.

Evelyn acudió al programa Podemos hablar de la cadena Telefe para relatar cómo el coronavirus afectó su vida ya que su esposo estuvo enfermo de Covid-19. No obstante, fueron las revelaciones sobre su amistad con Letizia las que cobraron revuelo internacional.

"En ese momento yo vivía afuera. Éramos cronistas de televisión y cubrimos ambas el 11 de septiembre. Era por una semana y trabajamos juntas como cinco meses", relató la periodista.

Evelyn Von Brocke con sus hijos y Letizia

De acuerdo con Von Brocke, Letizia "estaba sola" y por eso entre ellas surgió una cercanía, que incluso hizo que la ahora reina cuidara de sus hijos en diversas ocasiones. "Estábamos todo el día juntas. Cuando vos cubrís una fatalidad estás todo el día, hablábamos de todo", comentó.

Distanciadas "por protocolo"

Sin embargo, después de que Doña Letizia volviese a España y Von Brocke a Argentina se distanciaron. "No volví a hablar con ella. Creo que por protocolo. Me despedí de ella un día antes de que se casara. Me atendió. A ella le sacaron los números y todo. Me dijo 'me están por sacar el celular, no voy a poder hablar con ninguno de mis compañeros'. Le dije 'te deseo lo mejor, mucha suerte' y listo. Corto, preciso y chao", dijo la argentina.

El presentador del programa Andy Kusnetzoff lee preguntó si ella alguna vez se esperó que Letizia se convirtiera en alguien importante: "Letizia lo tenía clarísimo". "Sabía muy bien cuáles podían ser algunos de sus candidatos. Ella sabía que tenía que tener determinadas cuestiones para ser el candidato en su vida. Ella quería un empresario o alguien muy reconocido, con buena reputación", afirmó.

Posteriormente, Evelyn Von Brocke también detalló el cuidado de Letizia a su imagen personal. "Es la persona que conozco que más se preparaba para una nota. Nosotras teníamos que salir a las siete de la mañana y ella a las tres de la mañana empezaba con su maquillaje. Bañadera todos los días. Baño de cremas todos los días en el pelo, un cuidado extremo de la piel y salía impecable. Estaba soltera, sola e iba por un chongo (un ligue). Y bueno, lo encontró de esa manera, haciendo una nota...", mencionó.

Según Von Brocke, Letizia y Felipe de Borbón se habrían conocido cuando "estaba empetrolado [cubierto de petróleo] el Mediterráneo y ella fue a hacer una nota vestida tipo de astronauta", lo que habría acabado en un flechazo potente y duradero entre ellos. "Seguramente se enamoró. Porque si no, no vas a aguantar tantos años a una persona. ¡Se le ve muy bien!", concluyó la periodista.- Con información de El Mundo