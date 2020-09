Líder bielorruso se reunirá con el presidente ruso

Aumentan las protestas

Más de 100,000 personas marcharon por la capital de Bielorrusia ayer, exigiendo la renuncia del líder autoritario del país, al intensificarse las protestas en contra de unas elecciones que muchos consideran fraudulentas.

La protesta en la capital Minsk atrajo a unas 150,000 personas, calculó el grupo activista Viasna. Los manifestantes portaban carteles denunciando a Rusia, indicio del descontento en el país por la reunión que sostendrán hoy el presidente bielorruso Alexander Lukashenko con el gobernante ruso Vladimir Putin.

El encuentro sería el primero cara a cara desde que estallaron las protestas tras las elecciones del 9 de agosto, que según el gobierno Lukashenko ganó con el 80% de los votos y le permiten seguir gobernando por un sexto período. La oposición denuncia que los comicios fueron un fraude.

Advertencia rusa

Putin ha advertido que Rusia podría despachar policías a Bielorrusia si los desórdenes se vuelven violentos, suscitando temores de que desea usar las protestas como pretexto para anexarse el país como hizo en Crimea —territorio de Ucrania— en 2014. Rusia y Bielorrusia han firmado acuerdos mediante los cuales sostienen estrechas relaciones políticas, económicas y militares, aunque Lukashenko ha expresado temores de que Putin desea invadir.

Algunos observadores opinan que Lukashenko está yendo a su reunión con Putin con una posición débil, y que el líder ruso podría aprovecharse de eso para tratar de sacarlo del poder.

“Lukashenko no ha podido demostrarle a Putin que tiene la situación bajo control o que haya podido apagar las llamas de protestas, y ello podría llevar al Kremlin a tratar de hallar a otro candidato”, estimó el analista político Valery Karbalevich a The Associated Press.

Ayer, decenas de miles de personas se manifestaban en Minsk, a pesar de la represión policial que procedió a unas 250 detenciones.

“He venido a marchar por la libertad y cuento con venir a hacerlo siempre, en tanto no lo consigamos por medios pacíficos”, indicó un manifestante, Oleg Zimin, de 60 años.

“Estamos dispuestos a marchar hasta que cambie el poder, y siempre que podamos hacerlo físicamente. No nos hemos perdido un solo domingo”, abundan otros dos, los hermanos Matvei y Zajar Kravshenko, ambos veinteañeros.

El sábado, la policía antidisturbios disolvió con dureza una concentración de mujeres en la capital y detuvo a decenas de ellas, en una nueva jornada de protesta. Svetlana Tijanóvskaya, candidata a la elección presidencial que reivindicó la victoria ante Lukashenko y está exiliada en Lituania, saludó en un vídeo a un “pueblo realmente heroico” que prosigue su “combate por la libertad”.—AP Y EL UNIVERSAL

De un vistazo

Lamenta la represión

La canciller alemana, Angela Merkel, lamentó que en Bielorrusia estén “pisoteando” las ansias de democracia de los manifestantes pacíficos que protestan contra el presidente Alexander Lukashenko.

Mensaje de Angela Merkel

Angela Merkel hizo estas declaraciones en su habitual videomensaje de los sábados, dedicado en esta ocasión a la democracia.

“Valentía y decisión”

La canciller alabó la “valentía y decisión” de los manifestantes pacíficos y mostró su simpatía por quienes exigen “libertad y estado de derecho”.