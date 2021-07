Líderes de México y Argentina, hipócritas que respaldan régimen en Cuba: Oppenheimer

El periodista Andrés Oppenheimer publicó este jueves en The Miami Herald un artículo editorial en el que critica el respaldo de los líderes de México y Argentina al régimen de Cuba y los llama “hipócritas descarados”.

El escritor y conferencista argentino reside en Estados Unidos. Es el editor para América Latina y columnista de The Miami Herald y conductor del programa "Oppenheimer Presenta" en CNN en Español.

Shameful! Mexico's Pres. Lopez Obrador and Argentina's Pres. Fernandez condemn police repression in Colombia, but not in Cuba: https://t.co/vFee9masvH @miamiherald