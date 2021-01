Líderes del mundo reaccionan a la violencia en Estados Unidos

MIAMI.- Expresidentes, congresistas y otros líderes políticos condenaron los hechos de violencia registrados durante la toma del Capitolio por una turba de partidarios del aún presidente Donald Trump.

"La Historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio incitada por el presidente en funciones, quien ha continuado sin fundamentos la mentira sobre el resultado electoral legal, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación", afirmó el expresidente Barack Obama apuntando a Trump.

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

Republicano como Trump, el expresidente George W. Bush se declaró "consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto mostrado hoy por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestra aplicación de la ley".

George W. Bush:



"I am appalled by the reckless behavior of some political leaders since the election and by the lack of respect shown today for our institutions, our traditions, and our law enforcement." pic.twitter.com/24S2TDtTfy — Aaron Blake (@AaronBlake) January 6, 2021

"Es repugnante y desgarrador", dijo Bush sobre la entrada de los partidarios de Trump en el Congreso después de que el presidente dijera en un mitin en Washington que "no concederá nunca" la victoria de Joe Biden en las elecciones del pasado 6 de noviembre y reiterara sus infundadas denuncias de un fraude masivo.

"Hoy enfrentamos un asalto sin precedentes a nuestro Capitolio, nuestra Constitución y nuestro país. El asalto fue alimentado por más de cuatro años de políticas venenosas que difundieron información errónea deliberada, sembraron desconfianza en nuestro sistema y enfrentaron a los estadounidenses entre sí", dijo el expresidente Bill Clinton.

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another. — Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021

La ex primera dama y excandidata a la Presidencia Hillary Clinton tachó de "terroristas nacionales" a los que "atacaron uno de los fundamentos de nuestra democracia: la transferencia pacífica del poder después de elecciones libres".

Today, domestic terrorists attacked a foundation of our democracy: the peaceful transfer of power following free elections.



We must reestablish the rule of law and hold them accountable.



Democracy is fragile. Our leaders must live up to their responsibility to protect it. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 6, 2021

Por otro lado, el primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau también reaccionó ante los hechos acontecidos en Estados Unidos y a través de redes sociales recordó que “la violencia nunca logrará dominar la voluntad del pueblo. La democracia en los Estados Unidos debe mantenerse, y así será”.

Canadians are deeply disturbed and saddened by the attack on democracy in the United States, our closest ally and neighbour. Violence will never succeed in overruling the will of the people. Democracy in the US must be upheld - and it will be. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 6, 2021

Mientras tanto, el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa compartió una de las imágenes de la toma que más vuelta han dado al mundo para opinar sobre el hecho:

En lo que se está convirtiendo la imagen de Estados Unidos, por culpa de un hombre con poder enfermo de poder, narcisista, sociópata. Las mentiras destruyen naciones, las palabras sí hacen daño. La velocidad con la que se transmite hoy información falsa destruye la convivencia.

En lo que se está convirtiendo la imagen de Estados Unidos, por culpa de un hombre con poder enfermo de poder, narcisista, sociópata. Las mentiras destruyen naciones, las palabras sí hacen daño. La velocidad con la que se transmite hoy información falsa destruye la convivencia. pic.twitter.com/XVTROVb9Vz — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 6, 2021

En tanto que el primer ministro de Reino Unido consideró como "vergonzosas" las escenas registradas esta tarde en Estados Unidos.

"Estados Unidos defiende la democracia en todo el mundo y ahora es vital que haya una transferencia de poder pacífica y ordenada", valoró.