WASHINGTON (EFE).— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy a Mitt Romney, excandidato a la Presidencia por el Partido Republicano y nuevo senador electo, “jugar en equipo y ganar”.

El comentario fue en respuesta al veterano político, quien criticó al mandatario en una carta pública sobre el rumbo que ha llevado la Casa Blanca en su mandato.

En una columna publicada en “The Washington Post”, Romney denunció la profunda caída que ha experimentado la administración de Trump en diciembre, con la salida del jefe de gabinete de la Casa Blanca, John F. Kelly, y el secretario de Defensa, Jim Mattis.

“El nombramiento de personas mayores con poca experiencia, el abandono de los aliados que luchan junto a nosotros y las irreflexivas afirmaciones del presidente diciendo que Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un ‘imbécil’ en los asuntos mundiales, definieron su presidencia”, aseguró el senador.

La carta, firmada por el político, se titula: “El presidente da forma al carácter público de la nación. El carácter de Trump se queda corto”.

Romney será desde mañana senador por Utah, tras la apertura del nuevo Congreso de Estados Unidos. Antes fue gobernador de Massachusetts y su influencia en el Partido Republicano lo llevó a ser candidato presidencial en las elecciones de 2012, en las que perdió contra Barack Obama.

En su escrito, el nuevo legislador aprobó, no obstante, algunos de los puntos de la gestión de Trump, como la reducción de impuestos, cierta desregulación económica y la elección de jueces conservadores.

Romney, quien fue muy crítico con la nominación de Trump por su propio partido en 2016, también aplaudió que la gestión del gobierno estadounidense haya “acabado con las injustas prácticas comerciales de China”.

“Respaldaré políticas que creo que son para el mejor interés del país y de mi estado, y me opondré a las que no lo son”, anunció el nuevo senador.

“No tengo la intención de comentar sobre cada tuit o falta pero hablaré contra declaraciones o acciones significativas que sean divisivas, racistas, sexistas, antiinmigrantes, deshonestas o destructivas para las instituciones democráticas”, sostuvo.

En reacción a la publicación, Trump consideró que Romney “debería centrarse en la seguridad fronteriza y muchas otras cosas que pueden resultar beneficiosas”.

Here we go with Mitt Romney, but so fast! Question will be, is he a Flake? I hope not. Would much prefer that Mitt focus on Border Security and so many other things where he can be helpful. I won big, and he didn’t. He should be happy for all Republicans. Be a TEAM player & WIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2019