"Lluvia" de drones impresiona al mundo (vídeo)

En redes sociales se ha viralizado un vídeo en el que se muestra como varios drones cayendo al piso; esta falla se la adjudicaban al fallo mundial de redes sociales.

CHINA.— Este pasado 4 de octubre, el mundo colapsó luego de que se reportará la caída mundial de WhatsApp, Facebook e Instagram y posteriormente el fallo de Telegram, TikTok. A esta caída masiva algunas personas adjudicaron un "espectáculo" sin precedentes.

La caída de varios drones que fue reportada en China, la cual se convirtió en la noticia que impactó, pues en un vídeo que circula en redes sociales se puede apreciar cómo estos aparatos empezaron a venirse abajo sin aparente motivo.

También podría interesarte: Atacan con drones cárcel en Ecuador: sospechan de carteles mexicanos

La grabación que circula en Twitter de un espectáculo de drones, los cuales harían acrobacias en el cielo de la ciudad de Zhengzhou, en China, causó gran asombró, pues nadie imaginó que pasado unos minutos, los aparatos electrónicos se caerían al suelo.

El vídeo comenzó a ser compartido con frases como "Drones caen del cielo después del apagón de internet", sin embargo, esa no fue la razón de dicho problema, pues el espectáculo de drones se realizó el pasado viernes 1 de octubre.

#China - Drones fall out of the sky after an apparent internet outage. 📹 pic.twitter.com/CjvGfEy87r

También podría interesarte: Drones entregan galletas

Los aparatos estaban programados para ofrecer un show, ante un público de alrededor de 5 mil personas, sin embargo, a tres minutos de haber iniciado, los 200 aparatos comenzaron a descender por lo cual el operador de los drones inició un aterrizaje de emergencia.

China tried to copy the drone show like Japan did in Olympics. The Chinese drones malfunctioned and it was raining drones in Beijing. 🤣🤣 pic.twitter.com/a2zlkn2rtx