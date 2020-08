''Lograremos la igualdad genuina'': la nieta de Luther King Jr

WASHINGTON.- Yolanda Renee King, la nieta de 12 años del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. (1929-1968), prometió este viernes que su generación acabará con el racismo.

Lo anterior durante una marcha en Washington DC para conmemorar el histórico discurso de su abuelo "Tengo un sueño", hace 57 años en la capital de Estados Unidos.

Yolanda Renee King, Martin Luther King Jr.'s granddaughter, speaks about the challenges of her generation at today's #MarchonWashington: "We have mastered the selfie...now we must master ourselves." https://t.co/gxVgOY8N8I pic.twitter.com/iton3ihdwy