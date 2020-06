L’Oreal, una de las más grandes empresas de belleza en el mundo, anunció que dejará de usar los términos "blanco", "blanqueador" o "claro" en las etiquetas de sus productos, en medio de las protestas de los internautas y las manifestaciones contra la violencia racial en el mundo.

ANNOUNCEMENT | In the context of growing #environmental & #social challenges, @Loreal is accelerating #change. The Group announces today the launch of its new #sustainability program #LOrealfortheFuture. Read the official press release here👉 https://t.co/UAYVLv9vop pic.twitter.com/nUt0Htf4vU