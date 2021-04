Lorenzo Córdova acusa juego sucio para amedrentar

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova Vianello, consideró ayer que existe una campaña de descalificación contra el organismo que representa, la cual, dijo, es una estrategia electoral de algunos institutos y actores políticos.

“No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. Es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos por diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años”, indicó Córdova en la sesión en la que el INE aprobó, la madrugada del domingo, el registro de candidaturas a la Cámara de Diputados.

“Pero debo decir que no lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, legalidad y rendición de cuentas de las elecciones”, añadió.

Además, dijo, el INE seguirá siendo “un árbitro vigilante y sin protagonismos ni estridencias retóricas, sacará las tarjetas que sean necesarias” para garantizar que el proceso, que culminará el 6 de junio, transcurra dentro del marco de la ley.

Córdova órdova Vianello señaló que en un contexto tan polarizado como el actual, “el INE no puede ser un árbitro silente (...) no tiene ningún sentido institucional ni político ni procedimental ocultarlo: el INE está sometido a una estrategia de amedrentamiento que no va a prosperar”.