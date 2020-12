¿Los extraterrestres existen? Exjefe de Seguridad israelí asegura que sí

Un exjefe de seguridad espacial de Israel, Haim Heshed, dijo en una entrevista con el medio israelí Yediot Aharonot que, por su impacto, fue reproducida en inglés por el Jerusalem Post y por la cadena estadounidense NBC, que los extraterrestres sí existen.

Eshed, que ahora tiene 81 años, estuvo al mando de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel.

“Los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista”, dijo en la entrevista.

El maestro Eshed, que también dirigió el proyecto de lanzamiento del satélite Ofec, es un entusiasta de los seres de otros planetas además, afirma, están entre nosotros desde hace tiempo.

También tiene un libro “El Universo más allá del horizonte”, en donde asegura que los encuentros extraterrestres son cotidianos en el Gobierno estadounidense.

La influencia de los extraterrestres

Según Eshed, los extraterrestres han influido tanto en la tierra e incluso han impedido holocaustos nucleares.

El ex jefe de seguridad espacial de Israel habló de una “federación intergaláctica” que está integrada por seres de otros planetas, pero también por humanos. Esa cooperación incluiría una base subterránea en Marte, donde hay alienígenas y representantes del Gobierno de los Estados Unidos, asegura.

Eshed insiste en que los Gobernantes de Estados Unidos conocen esta situación desde hace tiempo y que Trump no ha sido la excepción.

¿Por qué Eshed hizo estas declaraciones?

El maestro dijo que revelaba la información ahora porque sentía que el campo de la investigación científica había avanzado como para no descalificarlo, confía en que investigarán su información.