EE.UU.— Las calles y principales avenidas de varios estados de la nación americana, en minutos se llenaron de miles de personas, quienes con aplausos, gritos, chiflidos y el claxon de sus autos festejaron la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE.UU., este 2020.

Amigos de New York me mandan estos videos de los festejos en la calle y las plazas, me dicen que la ciudad está loca en festejo!! Por el triunfo de Joe Biden #JOEBIDEN2020 #newyork pic.twitter.com/toNebFJTpd