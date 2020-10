Los pasos de baile de Trump provocan un nuevo "reto" en TikTok

El baile que ha presumido en varios mítines ha provocado que varios internautas la parodien en la red social más popular del momento.

EE.UU.— Donald Trump ha causado sensación en redes sociales, luego de compartirse varios vídeos en los que se muestra iniciando y finalizando sus mítines bailando la canción de ‘YMCA’ de la banda Village People.

Sus pasos que parecen forman parte de su campañas de reelección ha provocado que más personas intenten bailar como él. Es así como su "coreografía" y su nombre han dado pasó a un nuevo "reto" viral en la red social TikTok.

A través de la red social, varios usuarios han demostrado su habilidad para copiar al pie de la letra el baile de Trump. Incluso algunos han compartido vídeos "tutoriales" en los que enseñan cómo lograr los pasos del mandatario.

Sin embargo, no se necesita ser un bailarín profesional para ello, ya que la "coreografía" de Trump básicamente consiste en mover arriba y abajo los brazos manteniendo los puños cerrados y el cuerpo solo tambalearlo mínimamente.

La canción que se popularizó a mediados de la década de los 70 y retomó Trump, fue parte esencial del impactó que causó ver al presidente de los EE.UU., bailando.

Sin embargo, en TikTok el tema ‘YMCA’ fue sustituido por un mix de ‘Viva La Vida’ de Coldplay y ‘Swing’ de Savage.

Everyone is doing the Trump pic.twitter.com/DJ3OpHt67s