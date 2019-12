Los pone de ejemplo

El papa Francisco invita a aprender de los jóvenes

CIUDAD DEL VATICANO (EFE y VaticanNews).— El papa Francisco consideró ayer que los adultos pueden aprender de los jóvenes en el cuidado del medioambiente, durante el encuentro que mantuvo con los estudiantes que han participado en un encuentro mundial sobre ecología.

“También nosotros adultos podemos aprender de los chicos que, en todo lo que tiene que ver con la protección de la naturaleza, están a la vanguardia”, dijo el Pontífice ante miles de alumnos y profesores en el Aula Pablo VI.

La audiencia fue el broche final del encuentro mundial “Io posso” (Yo puedo), organizado por la red de escuelas católicas Fidae y en el que han participado cerca de 4,000 jóvenes de todo el mundo para analizar la encíclica sobre el medioambiente del Papa, “Laudato Si”.

Francisco, siempre sensible al tema del medioambiente, animó a los padres y a los profesores a apoyar el compromiso de los jóvenes con el medioambiente.

“Queridos chicos y chicas, veo en vosotros una confianza valiente. Sí, la confianza y la valentía de un proyecto de mejora ambiental y social cada vez más concreto, que puede dejar una huella”, celebró el Papa.

Francisco se dirigió a los jóvenes para señalarles que han tomado la elección justa. “Han retirado la mirada de la pantalla del teléfono y se han arremangado para ponerse al servicio de la comunidad. Y hasta han ofrecido vuestros celulares para este compromiso”, aplaudió.

Alrededor de mediodía del último sábado de noviembre, el Santo Padre recibió en audiencia en el Aula Pablo VI a los participantes en el Encuentro mundial “Yo puedo”, un proyecto promovido por la Federación de Institutos de Actividades Educativas (Fidae) e inspirado en la encíclica del Papa “Laudato si”, que concluyó este 30 de noviembre en Roma tras haberse inaugurado el día 26.

Belleza en acción

En su discurso, el Santo Padre saludó a los queridos niños y niñas, junto a sus maestros y padres y les dio las gracias por esta visita al final de su encuentro mundial. Y les dijo a todos que “le gusta ver en su trabajo diario la belleza en acción”.

En otro momento, el Papa pudo disfrutar del arte dancístico del niño leonés Jorge García Lamelas.

Ante más de 2,000 adolescentes y jóvenes llegados de todo el mundo y con el papa Francisco de testigo, el joven bailarín se convirtió en protagonista de la gala “Yo puedo” organizada por el movimiento internacional “Design for Change”, que promueve un cambio de mentalidad en el mundo mediante distintos proyectos llevados al cabo por los jóvenes.

El pequeño Jorge, de 13 años, que recientemente se estrenó como protagonista del musical Billy Elliot, era el único representante español en esa gala.

En uno de los vistosos salones del Vaticano, ante miles de jóvenes de todo el mundo y a escasos metros del papa Francisco que le observaba con atención, el bailarín leonés hizo lo que mejor sabe hacer, deslumbrar con sus movimientos.

La coreografía puesta en escena por Jorge Lamelas fue creada por el mismo coreógrafo que le dirige en el exitoso musical, Toni Espinosa. Un baile evocador, pensado para revolver conciencias sobre cómo está influyendo la mano del hombre en el planeta. El adolescente llevaba días ensayando y no falló para nada en su número ante el Papa, quien no se perdió ni un detalle de la representación de su pequeño tocayo, quien supo mantener a raya los nervios, pues no le traicionaron.