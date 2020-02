Luxemburgo, el primer país con transporte público gratuito

Luxemburgo se convirtió hoy en el primer país del mundo con transporte público gratuito. La única excepción contemplada en esta gratuidad es el tren de primera clase y también los viajes al extranjero.

En 2017 seis de cada diez personas iban al trabajo en vehículos privados y el objetivo es que se reduzca al 46% fomentando el transporte público, la bicicleta o los coches compartidos. En ese sentido, el Gobierno está trabajando en mejoras de la red de transporte público.

🎉 As of 1 March 2020 all inhabitants and visitors to #Luxembourg can use public transport and explore the whole country for free! 🚌🚄🚊#freemobility #itsabigday #letsmakeithappen #wemadeithappen #publictransport #transport #mobiliteit #sustainability #visitluxembourg pic.twitter.com/rC7l5VZaEE