Macron: La OTAN está en “muerte cerebral” y la UE “al borde del precipicio”

PARÍS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que la OTAN está en situación de “muerte cerebral” y la Unión Europea “al borde del precipicio”, ante la actitud de potencias como Estados Unidos y China.

En una entrevista publicada hoy por semanario británico “The Economist”, Macron advierte de la “fragilidad extraordinaria” de Europa, que ya no puede contar con Estados Unidos para defenderse y que debe comenzar a reflexionar “como una potencia en el mundo”.

El presidente francés califica de “pequeño milagro” que durante los últimos 70 años el mundo haya construido “una ecuación política sin hegemonía que permitía la paz”.

