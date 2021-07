Courtney Moore es una madre de California que recurrió a Facebook para compartir cómo los pañales mojados de su hijo, de un año y cuatro meses, resultaron en un diagnóstico de diabetes tipo 1, una enfermedad crónica.

La mujer de Sacramento dijo que comenzó a notar a principios de julio que su hijo, Maddox, se despertaba con los pañales empapados cada mañana. Además, notó que se despertaba con mucha sed.

"Cuando se despertaba, tenía una sed feroz y buscaba mi botella de agua y la bebía", dijo Courtney en declaraciones citadas por ABC News. "Sabía que eso no era normal".

La diabetes tipo 1, sin antecedentes en la familia

La madre de Maddox, de año y cuatro meses, cuenta cómo detectó que su hijo tenía diabetes tipo 1. Fotografías publicadas por ABC News La madre de Maddox, de año y cuatro meses, cuenta cómo detectó que su hijo tenía diabetes tipo 1. Foto de ABC News ❮ ❯

Tras googlear estas características, la madre dio con signos de diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. No obstante, no lo consideró como un diagnóstico viable, pues en su familia no hay antecedentes.

Por un momento, dice, atribuyeron que los síntomas se debían al intenso calor que se vivía en su ciudad y que la pérdida de peso tenía relación con el crecimiento y actividad de su pequeño. Sin embargo, bien dicen que el instinto de una madre no se equivoca, así que decidió presentarse al médico para que le hicieran un chequeo al pequeño.

Te puede interesar: Detectan el primer caso de viruela de mono en EE.UU. luego de 20 años

Una hora después, Courtney dice que recibió varias llamadas del consultorio del médico diciéndole que llevara a Maddox a la sala de emergencias porque su nivel de glucosa en sangre, o azúcar en sangre, era de casi 700. Una lectura normal de glucosa en sangre para un niño pequeño de la edad de Maddox es de 100 a 100 años. 180.

"Dijeron que tenía que llevarlo a la sala de emergencias de inmediato y mi mundo simplemente se detuvo. No puedo imaginarme si hubiéramos esperado más".

Maddox fue diagnosticado con diabetes tipo 1 y fue tratado de inmediato por cetoacidosis diabética, una complicación potencialmente mortal de la diabetes que ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para permitir que el azúcar en sangre se use como energía.

Pasó dos noches en el hospital y luego lo enviaron a casa, donde sus padres ahora supervisan el régimen de Maddox de inyecciones de insulina y control de glucosa en sangre.

Courtney aclara que su publicación no es para alarmar a las madres, sino que pide que sigan su instinto cuando adviertan que algo no está bien con sus hijos.

¿Cuáles son los síntomas de la diabetes tipo 1?

Cabe destacar que además de la sed excesiva, la micción frecuente y la pérdida de peso inexplicable, los síntomas de la diabetes tipo 1 pueden incluir sequedad de boca, fatiga y debilidad, aumento del apetito y cortes de curación lenta, según la Juvenile Diabetes Research Foundation, una organización sin fines de lucro enfocada en la investigación y defensa de la diabetes tipo 1.

La diabetes tipo 1, anteriormente denominada diabetes juvenil o insulinodependiente, es una enfermedad crónica para la que actualmente no existe cura.

Por lo general, se diagnostica en niños, adolescentes y adultos jóvenes, pero puede desarrollarse a cualquier edad. Aproximadamente 1.6 millones de estadounidenses viven con diabetes tipo 1, incluidas unas 200,000 personas menores de 20 años, según la misma Fundación.