Madre ballena y su cría nadan junto a surfistas en Sidney (vídeo)

Una fotógrafa logró captar el momento en que una ballena y su cría nadaban junto a un grupo de surfistas frente a las costas de Sidney (Australia).

Con el uso de un dron, la fotógrafa Dominique Taylor grabó en vídeo el momento en que un grupo de más de 10 surfistas se encontraban nadando cerca de los cetáceos.

ONE BIG MAMA: A mother whale takes a swipe at a crowd of surfers that got close to her calf off the coast of Sydney, Australia. https://t.co/TEcTtDFgxq pic.twitter.com/lVFJkpNW0G