Madre e hija recogen granada en la playa y explota en su casa

REINO UNIDO.- Una mujer y su hija sobrevivieron en Reino Unido luego de que una granada de la Segunda Guerra Mundial explotó en su cocina, informó The Sun.

Jodie Crews, de 38 años, y su hija Isabella, de ocho, hallaron el objeto cuando estaban caminando por una playa cerca de su casa. Ambas recolectaban algunas piezas de madera y vidrio pues, explicó la madre, les gusta hacer cosas artísticas.

Al principio, la mujer creyó que se trataba de un fósil y publicó las fotos del objeto en sus redes sociales para que la ayudaran a identificarlo.

"Publiqué fotos en sitios de fósiles y arqueología y tuve muchas respuestas, pero nadie sugirió que podría tratarse de una granada. Una mujer pensó que parecía vómito de ballena y dijo que yo podía averiguarlo pinchándolo con un alfiler. Dijo que saldría una bocanada de humo blanco", afirmó Crews.

El objeto de repente estalló en llamas en su comedor.

"Simplemente se convirtió en una bola de fuego. Mi hija gritó y salió corriendo por la puerta trasera. Agarré la granada y corrí con ella con los brazos extendidos hacia la cocina, donde la arrojé al fregadero", contó a The Sun.

Mother, 38, and daughter are lucky to be alive after WWII grenade EXPLODED in their kitchen sink https://t.co/QRgeG9ZsoY pic.twitter.com/Xw466NM5Jd