Madre llama a sus gemelos "Corona" y "Covid" y explica sus motivos

INDIA.- Unos padres de la India tuvieron gemelos y decidieron llamarlos “Corona” y “Covid”. A pesar de que esas palabras pueden ser sinónimo de devastación, la madre explicó que para ellos tienen otro significado.

Los progenitores afirman que estos nombres harán que sus hijos recuerden durante toda la vida las dificultades que lograron superar al nacer. Preeti Verma, de 27 años, dio a luz el 27 de marzo en la ciudad de Raipur, India Central.

apparently, a pair of newborn twins in India have been named Corona and Covid: https://t.co/7XKejmE3QZ

"...the couple said they may change their decision later and rename their kids."